TRABALHO

Uber é processada pelo MPT em R$ 321 milhões por cobrar para motoristas trabalharem na Bahia

Ação pede suspensão do programa Passe para Motoristas, que pede taxa dos trabalhadores para que eles possam aceitar corridas pelo app

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:41

Uber Crédito: Imagem gerada por IA

O Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou uma ação civil pública contra a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. para suspender o programa “Passe para Motoristas”, que cobra uma taxa dos trabalhadores para que eles possam aceitar corridas pelo aplicativo. A ação também pede a devolução dos valores já pagos pelos motoristas e uma indenização de R$ 321 milhões por dano moral coletivo.

Lançado em 25 de maio deste ano em 12 cidades, o programa começou a funcionar, entre outros locais, em Itabuna e Ilhéus, no sul da Bahia. Segundo a própria Uber, a iniciativa deverá ser expandida para todo o país. Atualmente, o programa está presente em 29 cidades, conforme informações disponíveis no site oficial da empresa.

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De acordo com os termos publicados pela Uber, o Passe funciona como uma assinatura que permite ao motorista rodar pelo aplicativo. Há duas modalidades disponíveis. Uma delas possui validade de 24 ou 72 horas. A outra é baseada nos ganhos do motorista e permite trabalhar sem cobrança de taxa de serviço até que seja atingido um determinado teto de faturamento.

A empresa também prevê uma ativação automática do Passe após a conclusão da primeira viagem considerada elegível.

A reportagem procurou a Uber para ter um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.

Para o MPT, o modelo transfere para o motorista o risco da atividade econômica, já que o trabalhador precisa pagar para ter acesso às corridas. O órgão ressalta ainda que a compra do Passe não garante uma quantidade mínima de viagens.

Segundo os próprios termos da Uber, as corridas podem continuar sendo direcionadas pelo algoritmo da plataforma para motoristas que não aderiram ao programa. Com isso, na avaliação do MPT, o trabalhador pode pagar pelo serviço e não conseguir recuperar o valor investido.

Na ação, o procurador Luiz Antonio Nascimento Fernandes afirma que o mecanismo de cobrança pode criar uma estrutura de endividamento para os motoristas. Segundo ele, quando o trabalhador não possui saldo suficiente, futuras remunerações podem ser retidas pela empresa.

Para o procurador, a situação pode caracterizar condição análoga à escravidão por servidão por dívida.

Outro ponto questionado pelo MPT é o contrato do programa. Conforme a ação, os termos são elaborados pela própria Uber e permitem que a empresa altere as regras do Passe “a qualquer tempo e a seu exclusivo critério”, além de desativar o serviço sem devolver o valor pago pelo motorista.

O órgão também afirma que o modelo pode afetar a concorrência entre aplicativos. Isso porque, segundo a ação, o motorista que já pagou pelo Passe teria um incentivo para permanecer trabalhando exclusivamente na Uber durante o período de validade da assinatura, já que utilizar outra plataforma representaria perda do valor investido.

O coordenador nacional de combate às fraudes trabalhistas do MPT, Ilan Fonseca, também criticou o modelo. Segundo ele, os valores cobrados podem superar R$ 1 mil por mês e a dinâmica poderia gerar endividamento dos motoristas.

Além de pedir a suspensão do programa e a devolução dos valores pagos pelos trabalhadores, o MPT solicitou acesso ao código-fonte do algoritmo da Uber.

O objetivo é analisar os critérios utilizados pela plataforma para a distribuição das corridas, os valores praticados e repassados aos motoristas e os mecanismos de precificação dinâmica.