EDUCAÇÃO

Uesb aprova primeiro doutorado em química do interior da Bahia

Seleção para a primeira turma do curso deve abrir ainda em 2025

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) recebeu aprovação para ofertar o curso de Doutorado em Química, sendo a única no interior do estado a ter o grau na grade de ensino. A previsão é que ainda em 2025 abra a seleção para a primeira turma.