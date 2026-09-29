Ufba abre concurso com 139 vagas de níveis médio e superior e salários de até R$ 5,2 mil

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Esther Morais
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:49
A Universidade Federal da Bahia (Ufba) abriu concurso público com 139 vagas para cargos técnico-administrativos, destinados a candidatos com formação de níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39, conforme o cargo.
As inscrições começaram na segunda-feira (28) e podem ser feitas até 29 de outubro, pela internet, por meio do Instituto Avalia, responsável pela organização do concurso. A taxa é de R$ 100 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 150 para funções de nível superior.
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Do total, 106 são para cargos de nível médio ou técnico, enquanto outras 33 vagas são destinadas a profissionais com nível superior.
Entre os cargos de nível médio e técnico estão Assistente em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico de Tecnologia da Informação e Técnico de Laboratório em Análises Clínicas. Assistente em Administração concentra o maior número de oportunidades, com 94 vagas.
Já para nível superior, há vagas para Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto e Urbanista, Bibliotecário/Documentalista, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Pedagogo, Terapeuta Ocupacional, Médico, Médico Veterinário e Músico, entre outras funções.
Os vencimentos básicos são de R$ 3.181,39 para os cargos da Classe D e de R$ 5.215,39 para os cargos da Classe E. A jornada de trabalho varia conforme a função e pode ser de 20, 25, 30 ou 40 horas semanais.
O concurso terá prova objetiva e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está prevista para 20 de dezembro.
A prova objetiva terá 60 questões, com conteúdos de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Administração Pública, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.
Para alguns cargos também haverá avaliação de títulos, conforme as regras previstas no edital.
As provas serão aplicadas em Salvador, Vitória da Conquista, Barreiras, Teixeira de Freitas e Juazeiro.
O resultado está previsto para 12 de janeiro de 2027. O concurso terá validade de um ano a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.