Ufba celebra 77 anos de fundação com evento nacional de cultura entre universidade

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) completa 77 anos de fundação em 2023. Para celebrar o marco, que acontece no mesmo ano do bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, a instituição está realizando o I Encontro Nacional de Cultura e Arte nas Universidades Federais Brasileiras.



O evento, que começou na segunda-feira (03), e vai até quarta-feira (05), acontece no Salão Nobre da Reitoria. Ele integra tanto o aniversário da instituição, como os 200 anos da Independência. O objetivo é discutir formas de fortalecer as ações de cultura e arte das universidades no Brasil e no mundo.