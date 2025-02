PORTARIA

Ufba define como será o funcionamento no Carnaval; confira

Durante o período, fica vedado o acesso de pessoas às unidades e órgãos da Ufba, bem como o acesso de veículos aos estacionamentos nos campi

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) decidiu suspender as atividades acadêmicas e administrativas durante o período que se estende de 26 de fevereiro a 5 de março, por conta do Carnaval. Em portaria, o reitor Paulo Miguez afirma que os desfiles da festa de Momo são concentrados no entorno dos campi da universidade, que o evento limita o acesso a vias públicas e afeta o pleno funcionamento dos campi da instituição de ensino. "É necessário garantir as condições básicas de segurança, integridade, preservação do patrimônio, acesso e trânsito de pessoas e veículos para o desenvolvimento das atividades nas dependências da Ufba". >