Ufba e Rumpilezzinho vencem prêmios de música nacionais

A Universidade Federal da Bahia (Ufba), por meio de sua Escola de Música (Emus), foi eleita Melhor Universidade de Música do País. Além dela, outro representante do estado foi contemplado: o Rumpilezzinho, programa do Instituto Rumpilezz — criado pelo maestro Letieres Leite — voltado a jovens e profissionais foi reconhecido como a Melhor Escola de Música do País.



Os títulos foram concedidos pelo Prêmio Profissionais da Música (PPM), no início deste mês. Realizado pela Academia dos Profissionais de Música do Brasil e pela GRV, o PPM teve, pela primeira vez em sete edições, uma categoria específica para a educação.