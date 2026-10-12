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Ufba fica entre as melhores universidades da América Latina e do Caribe

Ranking é da consultoria internacional Quacquarelli Symonds (QS)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 18:28

Fachada da Ufba em Ondina
Fachada da Ufba em Ondina Crédito: Reprodução

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) aparece na 71ª posição do ranking de melhores universidades da América Latina e do Caribe, elaborado pela consultoria internacional Quacquarelli Symonds (QS). Na edição de 2027, o levantamento analisou 517 instituições de ensino superior de 27 países, com o Brasil liderando em número de universidades classificadas, com 137 representantes.

A instituição baiana obteve pontuação geral de 56,2. Para elaborar a lista, a QS considera diferentes critérios, como reputação acadêmica, citações por artigo científico, volume de pesquisas por professor, reconhecimento entre empregadores e proporção entre docentes e estudantes. O levantamento também leva em conta a formação acadêmica dos professores, as parcerias internacionais de pesquisa e a presença das instituições na internet.

Apesar de concentrar o maior número de universidades no ranking regional, o Brasil apresentou resultados variados em relação à edição anterior. De acordo com a QS, 50 instituições brasileiras perderam posições, enquanto 24 subiram na classificação. Ainda assim, quatro universidades do país aparecem entre as dez primeiras colocadas.

Prédios históricos ou tombados da Ufba que precisam de orçamento específico para manutenção

Casarão de São Lázaro da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
Casarão de São Lázaro da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
Casarão de São Lázaro da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
Casarão de São Lázaro da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
Escola de Belas Artes da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
Museu de Arte Sacra da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
Escola de Belas Artes da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
Faculdade e Medicina da por Divulgação/FMB
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
1 de 9
Casarão de São Lázaro da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO

A liderança regional ficou com a Pontificia Universidad Católica de Chile. A Universidade de São Paulo (USP) ocupa o segundo lugar, seguida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na terceira posição. A USP manteve o resultado do ano anterior e se destacou em indicadores ligados à pesquisa e à presença internacional.

As 10 melhores universidades da América Latina e do Caribe

Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile

Universidade de São Paulo (USP) – Brasil

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Brasil

Tecnológico de Monterrey – México

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Brasil

Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Brasil

Universidad de Chile – Chile

Universidad de los Andes – Colômbia

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – México

Universidad de Buenos Aires (UBA) – Argentina

Tags:

Bahia Salvador

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