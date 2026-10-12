EDUCAÇÃO

Ufba fica entre as melhores universidades da América Latina e do Caribe

Ranking é da consultoria internacional Quacquarelli Symonds (QS)

Millena Marques

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 18:28

Fachada da Ufba em Ondina Crédito: Reprodução

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) aparece na 71ª posição do ranking de melhores universidades da América Latina e do Caribe, elaborado pela consultoria internacional Quacquarelli Symonds (QS). Na edição de 2027, o levantamento analisou 517 instituições de ensino superior de 27 países, com o Brasil liderando em número de universidades classificadas, com 137 representantes.

A instituição baiana obteve pontuação geral de 56,2. Para elaborar a lista, a QS considera diferentes critérios, como reputação acadêmica, citações por artigo científico, volume de pesquisas por professor, reconhecimento entre empregadores e proporção entre docentes e estudantes. O levantamento também leva em conta a formação acadêmica dos professores, as parcerias internacionais de pesquisa e a presença das instituições na internet.

Apesar de concentrar o maior número de universidades no ranking regional, o Brasil apresentou resultados variados em relação à edição anterior. De acordo com a QS, 50 instituições brasileiras perderam posições, enquanto 24 subiram na classificação. Ainda assim, quatro universidades do país aparecem entre as dez primeiras colocadas.

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A liderança regional ficou com a Pontificia Universidad Católica de Chile. A Universidade de São Paulo (USP) ocupa o segundo lugar, seguida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na terceira posição. A USP manteve o resultado do ano anterior e se destacou em indicadores ligados à pesquisa e à presença internacional.

As 10 melhores universidades da América Latina e do Caribe

Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile

Universidade de São Paulo (USP) – Brasil

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Brasil

Tecnológico de Monterrey – México

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Brasil

Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Brasil

Universidad de Chile – Chile

Universidad de los Andes – Colômbia

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – México