Ufba vai inaugurar primeiro prédio do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências na quarta (13)

A Universidade Federal da Bahia vai entregar, na quarta-feira (13), às 11h, o novo prédio do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC), no campus de Ondina. Trata-se da primeira das duas torres que constam do projeto original de construção do Ihac. A obra a ser entregue engloba somente o Bloco A, que tem uma área construída de aproximadamente 7.688 m².



No prédio, há espaços distribuídos da seguinte forma: o nível térreo será destinado a atividades mais gerais (arena, sala de exposições, serviços de gráfica, etc.), de forma integrada com os usos previstos nas edificações do entorno imediato; e os outros pavimentos destinam-se à atividades específicas do Ihac (secretaria conjunta, laboratórios de informática, salas multiuso, gabinetes, laboratórios etc.).