Último dia! Inscrições para 20 mil vagas da CNH gratuita na Bahia terminam nesta quinta (15)

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Esther Morais
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:56
Termina nesta quinta-feira (15) o prazo de inscrição para o programa CNH da Gente, que oferece 20 mil vagas para obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Bahia. A iniciativa é destinada a pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Moradores de todos os municípios baianos podem participar. O programa custeia as principais etapas do processo de habilitação, permitindo que os selecionados obtenham a carteira nas categorias A, para motocicletas, ou B, para automóveis.
Veja alguns valores para tirar CNH
Para concorrer a uma das vagas, é necessário cumprir os seguintes requisitos:
Ter mais de 18 anos;
Saber ler e escrever;
Residir na Bahia;
Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Estar com o cadastro atualizado no CadÚnico até 8 de maio de 2026.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo portal do Governo da Bahia. A previsão é que o resultado final do processo seletivo seja divulgado em 24 de novembro de 2026.