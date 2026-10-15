VEJA COMO PARTICIPAR

Último dia! Inscrições para 20 mil vagas da CNH gratuita na Bahia terminam nesta quinta (15)

Programa atende pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico e oferece habilitação gratuita nas categorias A e B

Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:56

Último dia! Inscrições para 20 mil vagas da CNH gratuita na Bahia terminam nesta quinta (15) Crédito: Divulgação/Serpro

Termina nesta quinta-feira (15) o prazo de inscrição para o programa CNH da Gente, que oferece 20 mil vagas para obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Bahia. A iniciativa é destinada a pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Moradores de todos os municípios baianos podem participar. O programa custeia as principais etapas do processo de habilitação, permitindo que os selecionados obtenham a carteira nas categorias A, para motocicletas, ou B, para automóveis.

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Para concorrer a uma das vagas, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter mais de 18 anos;

Saber ler e escrever;

Residir na Bahia;

Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Estar com o cadastro atualizado no CadÚnico até 8 de maio de 2026.