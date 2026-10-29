ATENÇÃO AO PRAZO

Último dia: inscrições para concurso da Ufba com 147 vagas e salários de até R$ 5,2 mil terminam hoje (29)

Seleção oferece oportunidades para cargos técnico-administrativos de níveis médio, técnico e superior

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:14

Fachada da Ufba em Ondina Crédito: Reprodução

As inscrições para o concurso da Universidade Federal da Bahia (Ufba), com 147 vagas para cargos técnico-administrativos em educação e salários iniciais entre R$ 3.181,39 e R$ 5.215,39, terminam nesta quinta-feira (29). Organizada pelo Instituto Avalia, a seleção contempla oportunidades em áreas administrativas, tecnológicas, da saúde, da educação e outras especialidades.

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site da banca organizadora, até as 23h59 desta quinta. A taxa é de R$ 100 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 150 para os de nível superior. O prazo indicado para pagamento termina na sexta-feira (30).

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Entre os cargos disponíveis, Assistente em Administração concentra o maior número de oportunidades. A remuneração inicial varia conforme a classe e a escolaridade exigida:

Classe D: R$ 3.181,39 para cargos de nível médio ou técnico;

Classe E: R$ 5.215,39 para cargos de nível superior.

A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais, conforme a função. Os candidatos devem consultar o edital para verificar os requisitos de formação, as atribuições e as condições específicas de cada cargo.

A prova objetiva e a redação estão previstas para o dia 20 de dezembro. A avaliação objetiva terá 60 questões e duração de quatro horas, com conteúdos gerais e específicos, incluindo Língua Portuguesa, Noções de Informática, Administração Pública e Raciocínio Lógico, conforme o cargo.