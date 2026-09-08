OPORTUNIDADE

Último dia para se inscrever em concurso da Polícia Civil da Bahia com 750 vagas; salários chegam a R$ 16,4 mil

Certame oferece vagas para delegado, escrivão e investigador

Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 06:05

Quatro clínicas de bronzeamento são parcialmente interditadas em Salvador Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia encerra, nesta terça-feira (8), as inscrições para o concurso público que oferece 750 vagas de nível superior para os cargos de delegado, escrivão e investigador, com salários que podem chegar a R$ 16.495,67. Os interessados devem se inscrever no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame.

Ao todo, são 100 vagas para delegado, 150 para escrivão e 500 para investigador. A taxa de inscrição é de R$ 220 para o cargo de delegado e R$ 190 para escrivão e investigador. Os candidatos que se enquadrarem nos critérios previstos no edital poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 7 e 10 de agosto.

Veja salários e mais detalhes do concurso público da Polícia Civil na Bahia 1 de 4

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 6 de dezembro, em Salvador, nos turnos da manhã e da tarde. O concurso também contará com prova de títulos, de caráter classificatório.

Após a homologação do resultado final, os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão convocados para as etapas pré-admissionais, que incluem teste de aptidão física (TAF), exames médicos, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação.

Para os cargos de investigador e escrivão, a remuneração inicial é composta por vencimento básico de R$ 1.944,74, acrescido de gratificações e outras vantagens, podendo alcançar R$ 6.433,06. Já para delegado, o vencimento básico é de R$ 6.449,78, também com gratificações e adicionais, chegando a R$ 16.495,67.