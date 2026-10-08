OPORTUNIDADE

Últimos dias de inscrições para 20 mil vagas da CNH gratuita na Bahia; veja como se candidatar

Prazo termina no dia 15 de outubro

Millena Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14:58

CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O prazo para se candidatar ao programa CNH da Gente, que oferece a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente para pessoas de baixa renda na Bahia, termina na próxima quinta-feira (15). São 20 mil vagas destinadas a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Podem participar moradores de todos os municípios baianos. Além da inscrição gratuita, o programa custeará as principais etapas do processo de habilitação. Os candidatos poderão obter a CNH nas categorias A, destinada à condução de motocicletas, ou B, para automóveis.

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH 1 de 10

Para participar, além de estar com o cadastro atualizado no CadÚnico até o dia 8 de maio de 2026, é necessário ter mais de 18 anos, saber ler e escrever, residir na Bahia e possuir CPF. As inscrições são realizadas por meio do portal do Governo da Bahia.