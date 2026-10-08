Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Últimos dias de inscrições para 20 mil vagas da CNH gratuita na Bahia; veja como se candidatar

Prazo termina no dia 15 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14:58

CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores
CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O prazo para se candidatar ao programa CNH da Gente, que oferece a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente para pessoas de baixa renda na Bahia, termina na próxima quinta-feira (15). São 20 mil vagas destinadas a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Podem participar moradores de todos os municípios baianos. Além da inscrição gratuita, o programa custeará as principais etapas do processo de habilitação. Os candidatos poderão obter a CNH nas categorias A, destinada à condução de motocicletas, ou B, para automóveis.

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH

CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
1 de 10
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes

Para participar, além de estar com o cadastro atualizado no CadÚnico até o dia 8 de maio de 2026, é necessário ter mais de 18 anos, saber ler e escrever, residir na Bahia e possuir CPF. As inscrições são realizadas por meio do portal do Governo da Bahia.

Leia mais

Imagem - Braskem abre vagas de estágio com bolsas de R$ 2,8 mil na Bahia

Braskem abre vagas de estágio com bolsas de R$ 2,8 mil na Bahia

Imagem - Litoral Norte da Bahia ganha mais uma praia com selo internacional Bandeira Azul

Litoral Norte da Bahia ganha mais uma praia com selo internacional Bandeira Azul

A previsão é de que o resultado final seja divulgado em 24 de novembro de 2026.

Tags:

Cnh

Mais recentes

Imagem - Esquema de fraude em açougue de supermercado causa prejuízo de R$ 100 mil na Bahia

Esquema de fraude em açougue de supermercado causa prejuízo de R$ 100 mil na Bahia
Imagem - Alexa por quase metade do preço: Echo Dot de 5ª geração sai por R$ 329

Alexa por quase metade do preço: Echo Dot de 5ª geração sai por R$ 329
Imagem - Garotinho diz que 'crime e corrupção' venceram após decisão do TSE que anulou seus votos

Garotinho diz que 'crime e corrupção' venceram após decisão do TSE que anulou seus votos