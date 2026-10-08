Últimos dias de inscrições para 20 mil vagas da CNH gratuita na Bahia; veja como se candidatar

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Millena Marques
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14:58
O prazo para se candidatar ao programa CNH da Gente, que oferece a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente para pessoas de baixa renda na Bahia, termina na próxima quinta-feira (15). São 20 mil vagas destinadas a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Podem participar moradores de todos os municípios baianos. Além da inscrição gratuita, o programa custeará as principais etapas do processo de habilitação. Os candidatos poderão obter a CNH nas categorias A, destinada à condução de motocicletas, ou B, para automóveis.
Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH
Para participar, além de estar com o cadastro atualizado no CadÚnico até o dia 8 de maio de 2026, é necessário ter mais de 18 anos, saber ler e escrever, residir na Bahia e possuir CPF. As inscrições são realizadas por meio do portal do Governo da Bahia.
A previsão é de que o resultado final seja divulgado em 24 de novembro de 2026.