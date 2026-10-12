JUSTIÇA

Um dos atiradores: 3º acusado de matar Mãe Bernadete vai a júri popular nesta terça

Traficante "BZ" será julgado no fórum Ruy Barbosa três anos após o crime

Bruno Wendel

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:00

Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete Crédito: Reprodução

Tribunal do Júri volta a ser palco de um crime que chegou o país. Nesta terça-feira (13), o traficante Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ” ou “Buzuim”, será julgado às 8h no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. Apontado pela acusação como um dos executores da morte da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, a Mãe Bernadete, ele será o terceiro acusado a ser submetido a júri popular pelo crime, que completou três anos.

Caso Mãe Bernadete 1 de 116

Mãe Bernadete foi executada a tiros aos 72 anos, em agosto de 2023, dentro da sede da Associação Quilombola Pitanga dos Palmares, em Simões Filho. De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), a atuação de Mãe Bernadete em defesa da comunidade quilombola e contra a expansão do tráfico de drogas teria colocado a líder em rota de colisão com os interesses da organização criminosa que atuava na região. A investigação aponta que a ordem para matá-la teria partido de lideranças do grupo, que viam a presença da líder como um obstáculo à instalação de pontos de venda de drogas e outras atividades ilegais na região da barragem de Pitanga dos Palmares. A sessão foi confirmado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e será presidida pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos.

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Josevan será o terceiro réu do caso a enfrentar o Tribunal do Júri. Antes dele, Arielson da Conceição Santos e Marílio dos Santos foram julgados e condenados pelo assassinato de Mãe Bernadete. Marílio, apontado pela investigação como mandante, morreu posteriormente durante uma operação policial. Com o novo julgamento, o caso volta ao banco dos réus para uma nova análise da participação individual dos envolvidos na execução da líder quilombola.