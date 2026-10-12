Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Um dos atiradores: 3º acusado de matar Mãe Bernadete vai a júri popular nesta terça

Traficante  "BZ" será julgado no fórum Ruy Barbosa três anos após o crime

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:00

Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete
Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete Crédito: Reprodução

Tribunal do Júri volta a ser palco de um crime que chegou o país. Nesta terça-feira (13), o traficante Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ” ou “Buzuim”, será julgado às 8h no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. Apontado pela acusação como um dos executores da morte da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, a Mãe Bernadete, ele será o terceiro acusado a ser submetido a júri popular pelo crime, que completou três anos.

Caso Mãe Bernadete

Mãe Bernadete por Reprodução
Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças por Reprodução
Morte de Mãe Bernadete tem repercussão internacional por Arte sobre foto de Walisson Braga/Conaq
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Caso Mãe Bernadete: júri acontece no fórum Ruy Barbosa por Reprodução
BDM ameaça candidatos em quilombo baiano por Reprodução
Família e amigos pediram por justiça por Bruno Wendel/CORREIO
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: advogado da família da líder quilombola questiona adiamentoento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: Movimentos sociais protestam contra o adiamento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: advogado da família da líder quilombola questiona adiamento por Bruno Wendel/CORREIO
Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete por Reprodução
“Café” teria auxiliado no plano de execução de Mãe Bernadete por Divulgação/SSP-BA
Maquinista atuou como mandante e mentor da morte de Mãe Bernadete por Divulgação
Ato em Copacabana pediu justiça por Mãe Bernadete por Tomaz Silva/Agência Brasil
Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, e Lucas Dantas, um dos advogados da família por Millena Marques/CORREIO
Wellington, neto de Mãe Bernadete, que estava com ela no momento do criem por Arisson Marinho/CORREIO
Jurandyr Wellington, filho de Mãe Bernadete por Arisson Marinho/CORREIO
Família de Mãe Bernadete falou durante missa por Arisson Marinho/CORREIO
Corpo de Mãe Bernadete é sepultado na Quinta dos Lázaros por Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO
Filho de Mãe Bernadete durante velório por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Enterro de Mãe Bernadete aconteceu sob forte comoção por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Filho de Mãe Bernadete, Wellington Pacífico por Ana Albuquerque/CORREIO
Quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, onde Mãe Bernadete foi executada por Ana Albuquerque/CORREIO
Mãe Bernadete por Reprodução
Lula lamenta morte de Mãe Bernardete por Agência Brasil / Redes sociais
Advogado David Mendez representa a família de Mãe Bernadete por Ana Albuquerque/CORREIO
Wellington Pacífico, filho de Mãe Bernadete por Ana Albuquerque/CORREIO
BDM ameaça shouw de MC po por Reprodução
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Vereador foi preso em operação contra o BDM por Reprodução
Vereador foi preso em operação contra o BDM por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
BDM: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
BDM: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
Estatuto do BDM impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
Coruja é líder do BDM por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
A 'Tropa do CV' quer tomar Cachoeira do BDM por Reprodução
Suposto comunicado do BDM proíbe moradores de cricular entre cidades por Reprodução
Traficante do BDM fez companheira refém no 7º caso por Reprodução
Kátia (D) e Keila (E) têm posição de destaque dentro do BDM por Reprodução
Kátia é líder do BDM em Crus das Almas por Reprodução
'A Coroa' (D) e 'Raposa' (E) são lideranças do BDM por Reprodução
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
'Raposa do BDM': Keila comandava os 'bondes' contra o CV por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
Waldir morava em área do BDM por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
BDM gasta R$ 3 milhões para trazer arsenal à Bahia por Ascom PCDF
"Pateta" do BDM foi preso em sua mansão em Jauá por Divulgação
Traficante foi morta por rivais do BDM/TCP por Divulgação
BDM de luto: integrantes lamentam a morte de Russo por Divulgação
Liderança do BDM, Russo morreu em tiroteio com a polícia por Divulgação
Russo, um das lideranças do BDM, morre em confronto com a polícia por Divulgação
BDM contralo o tráfico no Parque das Bromélias por Arisson Marinho/CORREIO
Fusão entre o TCP e o BDM deve agravar a segurança pública na Bahia por Reprodução
1 de 116
Mãe Bernadete por Reprodução

Mãe Bernadete foi executada a tiros aos 72 anos, em agosto de 2023, dentro da sede da Associação Quilombola Pitanga dos Palmares, em Simões Filho. De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), a atuação de Mãe Bernadete em defesa da comunidade quilombola e contra a expansão do tráfico de drogas teria colocado a líder em rota de colisão com os interesses da organização criminosa que atuava na região. A investigação aponta que a ordem para matá-la teria partido de lideranças do grupo, que viam a presença da líder como um obstáculo à instalação de pontos de venda de drogas e outras atividades ilegais na região da barragem de Pitanga dos Palmares. A sessão foi confirmado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e será presidida pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos.

Mortes colocam Tancredo Neves no centro da guerra entre CV e BDM

CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
Operação em Tancredo Neves por Reprodução das Redes Sociais
Um trator é usado na desobstrução das ruas em 3 bairros: Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira por Divulgação/ Ascom PC-BA
Ações nos bairros de Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira também retiraram pontos de energia em via pública e também realizou levantamentos investigativos por Divulgação/ Ascom PC-BA
Beiru/Tancredo Neves: 22 tiroteios, 5 mortos e 5 feridos por Google
Policiamento em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio foi registrado em Tancredo Neves por Reprodução
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus atravessado em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Artefato explosivo encontrado em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio na madruga desta sexta-feira (10) por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves: PM liberta refém, prende bandido e apreende arma, drogas e granada por Polícia Militar
Tancredo Neves é, segundo o IBGE, a 10º maior favela do Brasil por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Drogas, dinheiro, celulares e relógios foram apreendidos em Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Policiamento foi reforçado no bairro de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Operação em Tancredo Neves por Alan Dantas/SSP
Acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves por Reprodução/Redes Sociais
Um ônibus foi incendiado na tarde desta terça-feira (2), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador por Márcio Coelho/ Sindicato do Rodoviários de Salvador
Ônibus foi incendiado na tarde desta terça-feira (2), no bairro de Tancredo Neves por Márcio Coelho/ Sindicato do Rodoviários de Salvador
Ônibus circulam em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros em casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves por Arisson Marinho
Cápsula de balas em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros ficaram espalhadas em carros e casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Moradores pedem paz em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Fachada de casa foi atingida por diversos disparos em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Disparos atingiram carros estacionados em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Uma mulher condenada a mais de 12 anos de prisão por matar o companheiro foi presa em Tancredo Neves por Divulgação/PC
Tancredo Neves liderou ranking de tiroteios em bairros em 2023 por Arisson Marinho/CORREIO
Cápsulas apreendidas pelo chão após mortes em Tancredo Neves por Arisson Marinho
Caminhão perde controle, bate em carro e derruba poste em Tancredo Neves por Reprodução
Reféns são liberados e oito suspeitos são presos em Tancredo Neves por Reprodução/TV Bahia
Armas, drogas e granada apreendidas em Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Dupla faz refém em fuga no bairro de Tancredo Neves por Reprodução/TV Bahia
Sequestro em Tancredo Neves por SSP-BA
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Policiais foram na Rua Nova Esperança, para constatar informações sobre a construção da barreira. por Divulgação/SSP
1 de 76
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO

Josevan será o terceiro réu do caso a enfrentar o Tribunal do Júri. Antes dele, Arielson da Conceição Santos e Marílio dos Santos foram julgados e condenados pelo assassinato de Mãe Bernadete. Marílio, apontado pela investigação como mandante, morreu posteriormente durante uma operação policial. Com o novo julgamento, o caso volta ao banco dos réus para uma nova análise da participação individual dos envolvidos na execução da líder quilombola. 

CV ataca Lobato e mata dois do BDM

Comitiva esteve no Lobato por Tony Silva/Divulgação
Disparo atingiu porta de ônibus na região do Lobato por Arisson Marinho/CORREIO
Comerciante não paga taxa e tem carro incediado por traficantes no Lobato por Divulgação
Ataque aconteceu no Lobato por Ana Lucia Albuquerque
Granadas improvisadas foram encontradas no Lobato por Divulgação
Granadas improvisadas foram encontradas no Lobato por Divulgação
Lobato (2012) por Arquivo/CORREIO
Kakay foi morta a tiros após ter a casa invadida no Lobato por Redes sociais
Kakay foi morta a tiros após ter a casa invadida no Lobato por Redes sociais
"Berça" morre em confronto com a PM no Lobato por Divulgação
Igor Araújo dos Santos por Reprodução / Redes Sociais
Comando Vermelho tomou de volta a Praianha do Lobato por Marina Silva/ CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
Material apreendido pela PM em Tancredo Neves por Divulgação/Ascom PM
Policiamento em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio foi registrado em Tancredo Neves por Reprodução
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus atravessado em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Artefato explosivo encontrado em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio na madruga desta sexta-feira (10) por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves: PM liberta refém, prende bandido e apreende arma, drogas e granada por Polícia Militar
Tancredo Neves é, segundo o IBGE, a 10º maior favela do Brasil por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Drogas, dinheiro, celulares e relógios foram apreendidos em Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Policiamento foi reforçado no bairro de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Operação em Tancredo Neves por Alan Dantas/SSP
Acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves por Reprodução/Redes Sociais
Um ônibus foi incendiado na tarde desta terça-feira (2), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador por Márcio Coelho/ Sindicato do Rodoviários de Salvador
Ônibus circulam em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros em casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves por Arisson Marinho
Cápsula de balas em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros ficaram espalhadas em carros e casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Moradores pedem paz em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Fachada de casa foi atingida por diversos disparos em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Disparos atingiram carros estacionados em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Homem é preso em Tancredo Neves por Divulgação
Tancredo Neves liderou ranking de tiroteios em bairros em 2023 por Arisson Marinho/CORREIO
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 100
Comitiva esteve no Lobato por Tony Silva/Divulgação

Leia mais

Imagem - Quem é o 'Maquinista', morto pelo Bope na Bahia e condenado por ordenar morte de Mãe Bernadete?

Quem é o 'Maquinista', morto pelo Bope na Bahia e condenado por ordenar morte de Mãe Bernadete?

Imagem - Acusados de matar Mãe Bernadete são condenados a 40 e 29 anos de prisão após júri popular

Acusados de matar Mãe Bernadete são condenados a 40 e 29 anos de prisão após júri popular

Imagem - Réu confesso diz ter sido torturado e muda versão sobre mandante da morte de Mãe Bernadete

Réu confesso diz ter sido torturado e muda versão sobre mandante da morte de Mãe Bernadete

Mais recentes

Imagem - Custo da moradia leva famílias a cortar gastos com comida e remédios, aponta pesquisa

Custo da moradia leva famílias a cortar gastos com comida e remédios, aponta pesquisa
Imagem - Doenças silenciosas podem roubar a visão de forma irreversível; saiba quais são os sinais de alerta

Doenças silenciosas podem roubar a visão de forma irreversível; saiba quais são os sinais de alerta
Imagem - Salário acaba antes do mês? Usar o cartão para pagar as contas pode ser um sinal de alerta

Salário acaba antes do mês? Usar o cartão para pagar as contas pode ser um sinal de alerta