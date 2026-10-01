EVENTO ABERTO

Um dos últimos sobreviventes do Holocausto discursa nesta quinta (1º) em Salvador; saiba como acompanhar

George Legmann nasceu no campo de concentração de Dachau, na Alemanha

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:52

Um dos últimos sobreviventes do Holocausto discursa nesta quinta (1º) em Salvador Crédito: Pedro França/Agência Senado

Um dos últimos sobreviventes do Holocausto, George Legmann, de 81 anos, discursa na tarde desta quinta-feira (1º), em um evento aberto ao público em Salvador. O palestrante fará parte do evento “80 Anos do Tribunal de Nuremberg”, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA).

O evento será realizado no Auditório Desembargadora Olny Silva, a partir das 14h. Magistrados, servidores, estudantes e demais pessoas interessadas podem participar das discussões. Para receber o certificado de participação, é preciso realizar a inscrição prévia pelo sistema SIEC/Unicorp.

Judeu de origem romena, George Legmann nasceu no campo de concentração de Dachau, na Alemanha nazista. Desde os 16 anos, vive no Brasil e, hoje, dedica parte da rotina ao combate ao antissemitismo e à defesa dos direitos humanos.

Para Legmann, é fundamental manter viva a história do Holocausto, sobretudo entre os jovens, que devem assumir a bandeira de defesa dos direitos humanos. “Precisamos conhecer tudo o que aconteceu, para que nunca mais se repita com nenhum povo”, afirma.

O evento “80 Anos do Tribunal de Nuremberg” visa preservar a memória dos crimes cometidos pelo regime nazista, reforçar a importância da defesa dos direitos humanos e promover a reflexão sobre o papel da Justiça diante de graves violações. Além de George Legmann, o advogado Flávio Leão Bastos, pós-doutor em Direitos Humanos, integra a programação do encontro.

Também será possível acompanhar o evento virtualmente, pelo YouTube, no canal do Poder Judiciário do Estado da Bahia.