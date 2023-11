Um homem é morto e quatro pessoas são baleadas em ataque a bar no interior da Bahia

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas durante um ataque a um bar na cidade de Fátima, no interior da Bahia. A vítima foi identificada como Adriano Rabelo dos Santos, de 40 anos, que morreu no local do crime.



Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 21ª CIPM receberam a informação de que havia ocorrido disparos de arma de fogo no povoado Pedrinhas. No local, os policiaiss encontraram cinco vítimas atingidas pelos disparos. Um deles não resistiu aos ferimentos e as outras quatro foram socorridas para uma unidade hospitalar.