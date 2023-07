Um homem morre e uma mulher é baleada em Castelo Branco

Uma pessoa foi baleada e outra morreu no bairro de Castelo Branco. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (24), na Rua do Toco.



Policiais militares da 47ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar a denúncia. No local, a guarnição constatou o fato. As vítimas foram imediatamente socorrida ao Hospital Eládio Lasserre.



O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Já a mulher foi baleada no pé e continua internda.