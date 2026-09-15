EDUCAÇÃO

Uneb abre inscrições para o Vestibular 2027 com mais de 5,4 mil vagas em 28 campi da Bahia

Taxa de candidatura custa R$ 95

Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:24

Uneb só deve retornar às Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) abriu, nesta terça-feira (15), as inscrições para o Vestibular 2027. O processo seletivo oferece 5.497 vagas em cursos de graduação presenciais distribuídos pelos 28 campi da instituição em todo o estado. O prazo para participação segue até 7 de outubro e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet.

De acordo com o edital, os candidatos interessados deverão acessar o portal do vestibular para preencher o formulário eletrônico e emitir o boleto da taxa de inscrição, fixada em R$ 95. O pagamento poderá ser realizado até 8 de outubro.

Do total de vagas disponíveis, 40% serão destinadas a candidatos negros (pretos e pardos), enquanto 60% serão preenchidas por ampla concorrência. O processo também prevê a oferta de sobrevagas, que são adicionais às vagas regulares dos cursos e destinadas a públicos específicos.

As sobrevagas contemplam candidatos indígenas, quilombolas, ciganos, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação, além de travestis, homens trans, mulheres trans e pessoas não binárias. Cada um desses grupos terá direito a um quantitativo correspondente a 5% das vagas ofertadas em cada turma.

Segundo o edital, para concorrer às vagas reservadas ou às sobrevagas, o candidato deve ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública, possuir renda familiar bruta mensal de até quatro salários mínimos e atender aos critérios de autodeclaração estabelecidos pela universidade.

No momento da inscrição, os participantes deverão escolher o curso e o turno desejados, indicar uma segunda opção de curso, selecionar a língua estrangeira da prova — inglês, espanhol ou francês — e informar a cidade onde pretendem realizar o exame. Os candidatos que optarem por Salvador também deverão indicar a zona da cidade para aplicação da prova.

As avaliações serão realizadas em dois dias consecutivos, em dezembro. No dia 13, os candidatos responderão questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Ciências Humanas, além da prova de redação. Já no dia 14 serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza, abrangendo conteúdos de Física, Química e Biologia.