UNEB lança canal para atendimento às mulheres vítimas de assédio

Universidade do Estado da Bahia lança canal para atendimento de vítimas de assédio na instituição . Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (26), a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) lançou o canal Ouvidoria da Mulher Unebiana. Vinculada à Ouvidoria da universidade, a iniciativa é exclusiva para escuta e atendimento às mulheres vítimas de assédio na instituição e integra a Campanha “Não é brincadeira, é assédio!”, idealizada pela reitoria.



“Repudiamos qualquer tipo de comportamento assediador, seja ele verbal, físico ou psicológico. É nosso compromisso assegurar um ambiente de trabalho e de estudo seguro, inclusivo e digno para toda a comunidade acadêmica, principalmente, para as mulheres, que são, historicamente, as maiores vítimas de assédio”, destacou a reitora da universidade, Adriana Marmori.

A reitora frisou ainda que a criação do novo canal e o fortalecimento dos já existentes visam encorajar a denúncia, resguardando o direito das vítimas ao atendimento respeitoso, com sigilo e todo o acolhimento necessário. “O assédio, em qualquer forma ou instância, não será tolerado”, ressaltou.

Para Lorena Vieira, 21, que estuda nutrição na UNEB, é essencial que a universidade inclua medidas como esta para encorajar as alunas a se manifestarem e denunciarem violências. “A universidade é um espaço em que as alunas deveriam se sentir protegidas para estudar e desenvolver seus potenciais, e ter uma assistência contra o assédio vai ajudar a criar um ambiente onde as alunas se sintam respeitadas, livres de qualquer forma de intimidação. Abordar o assédio é uma maneira de agir em prol do bem-estar dos membros da UNEB e da sociedade como um todo”, afirma.

Thaís Urpia, ouvidora geral da UNEB, explicou como funcionará o novo canal e reforçou que é aberto para todas as mulheres cisgênero, transexuais, travestis e não-binário.

“A Ouvidoria da UNEB conta com uma equipe feminina preparada para atender as mulheres, com todo o sigilo, cuidado e respeito. Nossa expectativa é que esse seja um espaço em que as servidoras e alunas se sintam seguras para denunciar e relatar abertamente o assédio dos quais foram vítimas”, pontuou a ouvidora.

As denúncias de assédio podem ser feitas ao canal Ouvidoria da Mulher Unebiana através do número (71) 99627-9362.

Ouvidoria para denúncias de assédio contra estudantes e servidoras da UNEB foi aberta nesta terça-feira (26). Crédito: Divulgação

Assédio é crime

A campanha “Não é Brincadeira, é assédio!” nasce com o objetivo de combater a prática do assédio dentro e fora das dependências da Universidade, divulgando e orientando a comunidade acadêmica a se manter atenta e vigilante aos diversos tipos de atitudes que podem ser caracterizadas como assédio e, sobretudo, para que as vítimas saibam como agir nesses casos.

Além do novo canal específico para atendimento à mulher, a Ouvidoria da UNEB está à disposição de toda a comunidade acadêmica para acolher, orientar e reportar casos de assédio ocorridos aos setores competentes.

O contato com a Ouvidoria da UNEB pode ser feito através dos seguintes canais: