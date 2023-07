Unex abre vagas para cursos de inglês e espanhol

A Associação de Ex-alunos da UNEB (Unex), em parceria com a universidade, está realizando matrícula para os cursos de idiomas (inglês e espanhol) até o dia 4 de agosto.



As vagas são para adultos, adolescentes (11 a 15 anos) e turmas específicas de inglês instrumental, com opções diversas de dias e horários, inclusive aos sábados.



O aluno ainda pode escolher entre a modalidade remota, com aulas ao vivo em contato direto com o professor, e a presencial, com aulas em shopping do bairro do Cabula, em Salvador.