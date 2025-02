CURIOSO

Única aluna em turma de universidade federal compartilha rotina: 'Aulas particulares'

Isadora Rezende, 21, viralizou nas redes sociais por ser não ter colegas

Maysa Polcri

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 11:38

Isadora cursa Engenharia de Produção em uma universidade federal Crédito: Reprodução

Matar aula, fazer trabalho em grupo e conversar na sala de aula. Tudo isso faz parte da rotina dos estudantes universitários. Mas não para Isadora Rezende, de 21 anos, única aluna matriculada no 3º ano de Engenharia de Produção na Universidade Federal de Lavras (Ufla), em Minas Gerais. >

A rotina da estudante viralizou nas redes sociais depois que ela publicou vídeos no TikTok contando ser a única da turma no campus de São Sebastião do Paraíso. Ela recebe aulas "particulares" dos professores e faz todos os trabalhos individuais. "Essa sou eu ensaiando apresentação, às 6 horas da manhã, de pijama. Apresentar o trabalho sendo a única aluna é bem simples: apresento somente para o professor ou professora da disciplina", conta em uma gravação. >

A turma com uma única aluna é possível porque, na Ufla, os interessados em cursar qualquer engenharias estudam juntos no primeiro ano, formado por disciplinas gerais. Só no segundo ano é que cada um opta por uma área de especialização. Dos 12 colegas da turma, ela foi a única a escolher Engenharia de Produção e, assim, precisou seguir "carreira solo". >