Único bistrô vegano de Salvador, Nana.Veg encerra as atividades no Rio Vermelho

O Nana.Veg, único bistrô vegano de Salvador, localizado no bairro do Rio Vermelho, anunciou nesta quinta-feira (31) que vai encerrar as atividades neste final de semana. Inaugurado em 2021, o empreendimento comandado pela fisioterapeuta e culinarista Ilza Heckert, conhecida como Nana, funcionará até este domingo (2).



A notícia do fechamento foi dada por Ilza no Instagram da marca. "Depois de pensar muito, eu decidi por fim ao Bistrô Nana.Veg. Pensando na minha saúde, no meu filho e na minha família, juntando com as dificuldades inerentes a esse tipo de atividade, o Nana.Veg Bistrô vai fechar", iniciou a empreendedora.