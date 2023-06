Unidades móveis da Hemoba fazem atendimento em Salvador e Candeias

Os atendimentos nos Hemóveis acontecem de forma espontânea, por ordem de chegada,. Crédito: Divulgação/Sesab

Na programação do Junho Vermelho, data criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para incentivar e sensibilizar a sociedade sobre a importância da doação regular de sangue, as unidades móveis de coleta da Hemoba estão funcionando com novos roteiros em Salvador e Candeias.



Na semana de encerramento da campanha, o Hemóvel I estará na Estação Nova Lapa, em frente à entrada do Metrô, nesta segunda e terça-feira, dias 26 e 27/06, das 8h às 17h, e em Candeias, de 28 a 01/07, no estacionamento da Praça Gualberto Dantas Fonte, das 8h às 16h. Já o Hemóvel II atenderá no Shopping Barra (Estacionamento E5), de 27 a 30/06, das 8h às 17h.

Os atendimentos nos Hemóveis acontecem de forma espontânea, por ordem de chegada, com interrupção das atividades por uma hora para almoço da equipe. O horário da pausa pode variar de acordo com o fluxo de doadores. A unidade móvel possibilita a coleta de sangue de potenciais doadores em locais de grande fluxo de pessoas, como shoppings, centros das cidades e estações de transbordos. O objetivo é reforçar o estoque estratégico da Hemoba para atender com segurança os pedidos das unidades de saúde e hospitais, além de sensibilizar a população sobre a importância das doações regulares.

O Hemóvel é um ônibus totalmente adaptado e com toda a infraestrutura básica de uma unidade fixa da Hemoba, como triagem clínica, mobiliários, equipamentos, sala climatizada com quatro cadeiras para coleta de sangue e uma equipe multidisciplinar de 12 profissionais. A coleta externa tem uma capacidade média de atendimento de 120 bolsas ao dia. Os interessados em se candidatar como doadores de medula óssea também poderão aproveitar a presença dos ônibus para fazer o cadastro no Redome – Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.

Doação

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 67 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.