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Faculdade de Salvador integra acordo com Einstein para fortalecer a educação médica

Acordo prevê incorporar conteúdos e metodologias à graduação em Medicina da instituição

  • D

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18:22

UNIFACS integra acordo entre Inspirali e Einstein para fortalecer a educação médica
UNIFACS integra acordo entre Inspirali e Einstein para fortalecer a educação médica Crédito: Divulgação

A Universidade Salvador (UNIFACS) está entre as instituições que integram o acordo estratégico entre a Inspirali, ecossistema de educação médica da Ânima Educação, e o Einstein Hospital Israelita. A parceria prevê incorporar conteúdos e metodologias do Einstein ao curso de Medicina da instituição, com o objetivo de fortalecer a qualidade da educação dos futuros médicos.

De alcance nacional, a iniciativa reúne a experiência acadêmica do Einstein e a atuação da Inspirali em 15 cursos de Medicina, distribuídos em 13 cidades de seis estados. Em Salvador, a colaboração se soma ao projeto acadêmico da UNIFACS e à aprendizagem dos estudantes em contato com as necessidades de saúde da população.

“O curso de Medicina da UNIFACS possui nota máxima no Ministério da Educação (MEC) e tem uma relação próxima com Salvador, que se expressa na sua a Clínica Integrada de Saúde com atendimentos em diversas especialidades, como clínica geral, pediatria, ginecologia, endocrinologia e ortopedia, além de serviços em psicologia (infantil e adulto) e nutrição, para aproximar a formação acadêmica das demandas reais da comunidade. Nossos alunos e professores celebraram a marca de mais de 12 mil atendimentos no ano passado. A contribuição do Einstein poderá fortalecer esse trabalho ao apoiar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes e dos docentes, com reflexos na preparação dos futuros médicos que vão atuar na nossa região”, afirmou o reitor da UNIFACS, Bruno Soares.

Na UNIFACS, a parceria prevê assessoramento técnico, científico e pedagógico do Einstein, com contribuições ao currículo, às metodologias de aprendizagem e ao desenvolvimento dos professores do curso de Medicina. “Desta forma, reafirmamos o nosso compromisso de oferecer uma formação cada vez mais qualificada, preparando profissionais capazes de aliar competência técnica, pensamento crítico e cuidado humanizado. Ampliamos as oportunidades de aprendizado e fortalecemos a conexão entre conhecimento científico, inovação e experiência em campo” acrescenta, Bruno Soares.

O acordo assegura a qualidade da educação dos futuros médicos, combinando rigor acadêmico, prática clínica e compreensão das diferentes necessidades de saúde da população e realidades do Brasil.

“O Einstein construiu um ambiente único para a formação médica, conectando o curso de medicina a um dos principais sistemas de saúde do país, que integra assistência, ensino, pesquisa e inovação. Esse contexto nos permite desenvolver, testar e aperfeiçoar abordagens educacionais que preparam os futuros médicos para os desafios reais da profissão. Com este acordo, temos a oportunidade de compartilhar nossas metodologias, experiências e práticas educacionais com diferentes realidades brasileiras. Isso só é possível porque ambas as organizações compartilham a mesma visão de que qualidade na educação médica exige muito mais do que currículo: requer prática, desenvolvimento docente, experiência assistencial e evolução permanente,” afirma Sidney Klajner, presidente do Einstein Hospital Israelita.

Missões em campo, em locais de acesso remoto, integram ações do curso de Medicina
Missões em campo, em locais de acesso remoto, integram ações do curso de Medicina Crédito: Divulgação

Sobre as instituições

O Einstein, um sistema de saúde alicerçado nos pilares de assistência, ensino e educação, pesquisa e inovação, e uma sólida base de responsabilidade social, através do Ensino Einstein, tem como propósito institucional expandir o impacto de sua missão filantrópica por meio de iniciativas que aprimorem a formação médica no Brasil.

Criada em 2019, a Inspirali atua na gestão de escolas médicas do Ecossistema Ânima e é uma das principais empresas de ensino superior de Medicina no Brasil, com mais de 13 mil alunos e 15 instituições localizadas em São Paulo, Piracicaba, São José dos Campos e Cubatão (SP), Belo Horizonte e Vespasiano (MG), Salvador, Irecê, Jacobina, Guanambi e Brumado (BA), Florianópolis e Tubarão (SC), Natal (RN) e Tucuruí (PA). As graduações em Medicina seguem modelo acadêmico reconhecido entre os mais inovadores do mundo e pensado para formar profissionais de alta performance com uma visão integral do ser humano. Os alunos são incentivados a participarem de ações humanitárias para vivenciarem uma experiência fora de sala de aula e realizam atendimentos, desde as primeiras fases, às comunidades nos 14 Centros Integrados de Saúde (CIS) e diversos hospitais, em parceria com o SUS.

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