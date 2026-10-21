Educação

Faculdade de Salvador integra acordo com Einstein para fortalecer a educação médica

Acordo prevê incorporar conteúdos e metodologias à graduação em Medicina da instituição

D Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18:22

UNIFACS integra acordo entre Inspirali e Einstein para fortalecer a educação médica Crédito: Divulgação

A Universidade Salvador (UNIFACS) está entre as instituições que integram o acordo estratégico entre a Inspirali, ecossistema de educação médica da Ânima Educação, e o Einstein Hospital Israelita. A parceria prevê incorporar conteúdos e metodologias do Einstein ao curso de Medicina da instituição, com o objetivo de fortalecer a qualidade da educação dos futuros médicos.

De alcance nacional, a iniciativa reúne a experiência acadêmica do Einstein e a atuação da Inspirali em 15 cursos de Medicina, distribuídos em 13 cidades de seis estados. Em Salvador, a colaboração se soma ao projeto acadêmico da UNIFACS e à aprendizagem dos estudantes em contato com as necessidades de saúde da população.

“O curso de Medicina da UNIFACS possui nota máxima no Ministério da Educação (MEC) e tem uma relação próxima com Salvador, que se expressa na sua a Clínica Integrada de Saúde com atendimentos em diversas especialidades, como clínica geral, pediatria, ginecologia, endocrinologia e ortopedia, além de serviços em psicologia (infantil e adulto) e nutrição, para aproximar a formação acadêmica das demandas reais da comunidade. Nossos alunos e professores celebraram a marca de mais de 12 mil atendimentos no ano passado. A contribuição do Einstein poderá fortalecer esse trabalho ao apoiar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes e dos docentes, com reflexos na preparação dos futuros médicos que vão atuar na nossa região”, afirmou o reitor da UNIFACS, Bruno Soares.

Na UNIFACS, a parceria prevê assessoramento técnico, científico e pedagógico do Einstein, com contribuições ao currículo, às metodologias de aprendizagem e ao desenvolvimento dos professores do curso de Medicina. “Desta forma, reafirmamos o nosso compromisso de oferecer uma formação cada vez mais qualificada, preparando profissionais capazes de aliar competência técnica, pensamento crítico e cuidado humanizado. Ampliamos as oportunidades de aprendizado e fortalecemos a conexão entre conhecimento científico, inovação e experiência em campo” acrescenta, Bruno Soares.

O acordo assegura a qualidade da educação dos futuros médicos, combinando rigor acadêmico, prática clínica e compreensão das diferentes necessidades de saúde da população e realidades do Brasil.

“O Einstein construiu um ambiente único para a formação médica, conectando o curso de medicina a um dos principais sistemas de saúde do país, que integra assistência, ensino, pesquisa e inovação. Esse contexto nos permite desenvolver, testar e aperfeiçoar abordagens educacionais que preparam os futuros médicos para os desafios reais da profissão. Com este acordo, temos a oportunidade de compartilhar nossas metodologias, experiências e práticas educacionais com diferentes realidades brasileiras. Isso só é possível porque ambas as organizações compartilham a mesma visão de que qualidade na educação médica exige muito mais do que currículo: requer prática, desenvolvimento docente, experiência assistencial e evolução permanente,” afirma Sidney Klajner, presidente do Einstein Hospital Israelita.

Missões em campo, em locais de acesso remoto, integram ações do curso de Medicina Crédito: Divulgação

Sobre as instituições

O Einstein, um sistema de saúde alicerçado nos pilares de assistência, ensino e educação, pesquisa e inovação, e uma sólida base de responsabilidade social, através do Ensino Einstein, tem como propósito institucional expandir o impacto de sua missão filantrópica por meio de iniciativas que aprimorem a formação médica no Brasil.