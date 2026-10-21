Faculdade de Salvador integra acordo com Einstein para fortalecer a educação médica

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Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18:22
A Universidade Salvador (UNIFACS) está entre as instituições que integram o acordo estratégico entre a Inspirali, ecossistema de educação médica da Ânima Educação, e o Einstein Hospital Israelita. A parceria prevê incorporar conteúdos e metodologias do Einstein ao curso de Medicina da instituição, com o objetivo de fortalecer a qualidade da educação dos futuros médicos.
De alcance nacional, a iniciativa reúne a experiência acadêmica do Einstein e a atuação da Inspirali em 15 cursos de Medicina, distribuídos em 13 cidades de seis estados. Em Salvador, a colaboração se soma ao projeto acadêmico da UNIFACS e à aprendizagem dos estudantes em contato com as necessidades de saúde da população.
“O curso de Medicina da UNIFACS possui nota máxima no Ministério da Educação (MEC) e tem uma relação próxima com Salvador, que se expressa na sua a Clínica Integrada de Saúde com atendimentos em diversas especialidades, como clínica geral, pediatria, ginecologia, endocrinologia e ortopedia, além de serviços em psicologia (infantil e adulto) e nutrição, para aproximar a formação acadêmica das demandas reais da comunidade. Nossos alunos e professores celebraram a marca de mais de 12 mil atendimentos no ano passado. A contribuição do Einstein poderá fortalecer esse trabalho ao apoiar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes e dos docentes, com reflexos na preparação dos futuros médicos que vão atuar na nossa região”, afirmou o reitor da UNIFACS, Bruno Soares.
Na UNIFACS, a parceria prevê assessoramento técnico, científico e pedagógico do Einstein, com contribuições ao currículo, às metodologias de aprendizagem e ao desenvolvimento dos professores do curso de Medicina. “Desta forma, reafirmamos o nosso compromisso de oferecer uma formação cada vez mais qualificada, preparando profissionais capazes de aliar competência técnica, pensamento crítico e cuidado humanizado. Ampliamos as oportunidades de aprendizado e fortalecemos a conexão entre conhecimento científico, inovação e experiência em campo” acrescenta, Bruno Soares.
O acordo assegura a qualidade da educação dos futuros médicos, combinando rigor acadêmico, prática clínica e compreensão das diferentes necessidades de saúde da população e realidades do Brasil.
“O Einstein construiu um ambiente único para a formação médica, conectando o curso de medicina a um dos principais sistemas de saúde do país, que integra assistência, ensino, pesquisa e inovação. Esse contexto nos permite desenvolver, testar e aperfeiçoar abordagens educacionais que preparam os futuros médicos para os desafios reais da profissão. Com este acordo, temos a oportunidade de compartilhar nossas metodologias, experiências e práticas educacionais com diferentes realidades brasileiras. Isso só é possível porque ambas as organizações compartilham a mesma visão de que qualidade na educação médica exige muito mais do que currículo: requer prática, desenvolvimento docente, experiência assistencial e evolução permanente,” afirma Sidney Klajner, presidente do Einstein Hospital Israelita.
Sobre as instituições
O Einstein, um sistema de saúde alicerçado nos pilares de assistência, ensino e educação, pesquisa e inovação, e uma sólida base de responsabilidade social, através do Ensino Einstein, tem como propósito institucional expandir o impacto de sua missão filantrópica por meio de iniciativas que aprimorem a formação médica no Brasil.
Criada em 2019, a Inspirali atua na gestão de escolas médicas do Ecossistema Ânima e é uma das principais empresas de ensino superior de Medicina no Brasil, com mais de 13 mil alunos e 15 instituições localizadas em São Paulo, Piracicaba, São José dos Campos e Cubatão (SP), Belo Horizonte e Vespasiano (MG), Salvador, Irecê, Jacobina, Guanambi e Brumado (BA), Florianópolis e Tubarão (SC), Natal (RN) e Tucuruí (PA). As graduações em Medicina seguem modelo acadêmico reconhecido entre os mais inovadores do mundo e pensado para formar profissionais de alta performance com uma visão integral do ser humano. Os alunos são incentivados a participarem de ações humanitárias para vivenciarem uma experiência fora de sala de aula e realizam atendimentos, desde as primeiras fases, às comunidades nos 14 Centros Integrados de Saúde (CIS) e diversos hospitais, em parceria com o SUS.