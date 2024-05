Unijorge receberá Hemóvel para campanha de doação de sangue

A unidade vai funcionar no próxima segunda-feira, 3, das 8h às 17h, no Campus Paralela

Em mais um ano de parceria com a Fundação Hemoba, a Unijorge vai receber o Hemóvel, unidade de coleta externa, na próxima segunda-feira (3) , no campus Paralela, das 8h às 17h. A ação faz parte da campanha Junho Vermelho, que tem o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre a importância da doação de sangue.

No local, voluntários poderão realizar a doação de sangue e fazer o cadastro no banco nacional de medula óssea. Alunos do curso de Enfermagem da Unijorge vão participar da iniciativa como captadores voluntários e multiplicadores, após formação realizada na Hemoba.