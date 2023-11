Universidade abre novas vagas para medicina na Bahia; primeiros colocados vão receber bolsa

O Processo Seletivo Tradicional Unificado para ingresso no primeiro semestre do curso de Medicina da Unex está com inscrições abertas até o dia 5 de dezembro de 2023. Para este processo, a Unex irá oferecer Bolsas Mérito para os vestibulandos que alcançarem os melhores resultados na prova. As bolsas possuem descontos que variam de 25% e 35% até o final do curso e serão disponibilizadas para os candidatos que alcançarem as melhores pontuações no primeiro e segundo lugar do Processo Seletivo Tradicional, na Modalidade Presencial, e no primeiro lugar do Processo Seletivo Tradicional, na Modalidade On-line.

As inscrições podem ser realizadas através do site e o investimento é de R$350. As provas acontecem em formato presencial nas unidades do Centro Universitário de Excelência, em Feira de Santana, e da Faculdade de Excelência, em Itabuna, no dia 10 de dezembro, das 14h às 18h. O resultado será divulgado no dia 15 de dezembro e as aulas terão início no primeiro semestre de 2024.

A instituição também disponibilizará para os candidatos a possibilidade de realizar a prova no formato on-line. Para isso é necessário indicar a opção no momento da inscrição. Para essa opção as provas também acontecem no dia 10 de dezembro, das 14h às 18h, e as aulas terão início no primeiro semestre de 2024.