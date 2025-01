ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto oferece banho de mar assistido para PCDs em Salvador

Professores e estudantes dos cursos de Fisioterapia, Medicina, Enfermagem, Educação Física, Psicologia, Serviço Social e Comunicação participam da ação

Uma nova edição do projeto ParaPraia vai começar neste sábado (1º), em Salvador. A iniciativa leva Pessoas com Deficiência (PCD) e mobilidade reduzida para tomar banho de mar, fazendo um dos passeios prediletos de baianos e turistas, principalmente em dias de calor. Em 2025, o projeto está completando 10 anos e a nova temporada será realizada nos dias 1º, 02, 08, 09, 15, 16, 22 e 23 de fevereiro, das 8h às 12h. >

A região escolhida é a praia Bacia das Moças, em frente ao Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR), em Ondina. Os banhos serão realizados com o auxílio de um grupo de voluntários, dentre eles professores e estudantes dos cursos de Fisioterapia, Medicina, Enfermagem, Educação física, Psicologia, Serviço Social e Comunicação da Universidade Salvador (Unifacs), que apoia a ação. >

Será disponibilizado quiosques como abrigo até o momento do banho de mar assistido, pista de acesso, cadeiras anfíbias e flutuadores. Os voluntários passaram por um treinamento e terão atribuições em atividades como: recepção e orientação das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seus acompanhantes; transferência para cadeira de rodas adaptadas para banho; banho assistido; e acolhimento pós-banho e emocional. >

"É uma honra para a Unifacs fazer parte de uma iniciativa tão transformadora como o ParaPraia, que, ao longo de 10 anos, tem promovido inclusão e cidadania. Essa parceria reforça nosso compromisso com ações que vão além do ambiente acadêmico e impactam diretamente a vida das pessoas. Estamos felizes em contribuir com a dedicação de nossos professores e estudantes para tornar essa edição histórica ainda mais especial", disse. >