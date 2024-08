GRATUITO

UPA em Feira de Santana realiza mutirão de saúde neste domingo (18)

Durante toda a manhã, a comunidade poderá aferir a pressão arterial, fazer testes de glicemia, testes rápidos para sífilis, HIV e hepatites, vacinação contra a covid e influenza, consulta com clínico geral e nutricionista. Além disso, serão disponibilizados exames laboratoriais e emissão do cartão do SUS.