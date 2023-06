'V de Vingança': homem usa máscara para roubar sorveteria na Bahia

Um homem roubou uma sorveteria em Porto Seguro, no sul da Bahia, usando uma máscara do protagonista da história de quadrinhos e de cinema 'V de Vingança'. O crime, ocorrido durante a quarta-feira (21) à noite, foi flagrado pelas câmeras de segurança da loja. Nas imagens, é possível ver o suspeito se aproximando da caixa registradora e entregando uma sacola a uma funcionária, para que ela coloque o dinheiro lá guardado. Ao perceberem que se trata de um roubo, três clientes deixam o local — dois deles, correndo.

Segundo a Polícia Militar (PM), neste sábado (24), o homem foi preso por agentes do 8º Batalhão (BPM). Ele estava com uma mulher, que também foi detida. A dupla é suspeita de ter praticado roubos a vários outros estabelecimentos no centro de Porto Seguro.