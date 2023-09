Vacina contra covid e gripe acontece em pontos estratégicos neste sábado (16)

A vacinação de rotina contra a Covid e gripe acontecerá em pontos estratégicos neste sábado (16). Haverá oferta de doses dos imunobiológicos para todos os públicos no Programa Saúde nos Bairros, que será lançado oficialmente no Vale da Muriçoca, no Pátio na Praça Milton José, a partir das 7h30.



Já no Bairro da Paz, na localidade do Campo do Areal - Rua da Gratidão, das 9h às 13h, acontece a aplicação dos imunizantes apenas para o público adulto durante entrega de título do Casa Legal promovido pela prefeitura.