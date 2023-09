Vacinação contra Covid-19 e gripe estará suspensa em Salvador neste final de semana

A vacinação de rotina contra a Covid-10 e contra a gripe estará suspensa em Salvador neste sábado (2) e domingo (3). Os atendimentos serão retomados em toda a rede municipal na próxima segunda-feira (4). O esquema com locais de vacinação, público-alvo e horários será divulgado no domingo (3).



Especialmente neste sábado será realizada a ação estratégica Sábado do Homem, por meio da qual alguns postos irão oferecer serviços em saúde para o público masculino, incluindo vacinação, das 8h às 16h. Confira as unidades: