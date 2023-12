Vai dar praia? Saiba como vai ficar o tempo em Salvador no 1° final de semana do Verão

Após as fortes chuvas nesta semana, o clima na capital baiana deve melhorar no final de semana. É o que aponta a previsão de tempo atualizada divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) nesta sexta-feira (22).



Enquanto a sexta foi de céu nublado, no sábado (23) e no domingo (24) o céu estará claro, aponta a previsão, que é feita de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As chances de chuva no sábado são de 20% e no domingo de 10%. Nos dois dias do final de semana, porém, caso ocorram, as chuvas devem ser fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.