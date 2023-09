Vai para o Salvador Fest? Veja programação e esquema especial de metrô

Acontece neste domingo (17), no Parque de Exposições, o Salvador Fest. O tradicional evento realizado na capital baiana reunirá mais de 20 atrações nos palcos Salvador e Pagodão, como Léo Santana, Ludmilla, Belo, Ferrugem e João Gomes, e terá esquema especial para quem vai de metrô.



É bom se programar, porque a abertura dos portões acontece às 12h. Para quem ainda não comprou o ingresso, é possível fazer isso pelo site oficial ou na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.