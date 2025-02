OESTE

'Vai trair o capeta': suspeito de assassinar companheira é encontrado morto na Bahia

Ele deixou carta ao lado do corpo

O corpo de Cláudio Pereira dos Anjos, 47 anos, suspeito de assassinar a companheira em Santa Maria da Vitória, no Oeste da Bahia, foi achado em estado de decomposição na região da Ponte do Domingão, no mesmo município.>

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 1ª Delegacia da cidade como morte esclarecer, sem indício de crime. O corpo foi localizado na última segunda-feira (10). A polícia faz diligências para apurar todas as circunstâncias do caso. >

Terezinha Pires dos Santos, de 43 anos, foi morta com um tiro no pescoço na última semana. Ao lado do corpo dela foi deixada uma carta em que o suspeito assumia o crime: “Meu bem, vai trair o capeta, o satanás e o demônio, sua desgraçada. Nunca mais você me deixa no vácuo. Ingrata". Ele também deixava indícios de que iria tirar a própria vida. >