PROGRAMA DA PREFEITURA

Valéria chega a 1,2 mil casas reformadas pelo Morar Melhor

Programa melhorou a estrutura de mais 200 casas no bairro da capital baiana

Tharsila Prates

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 17:23

Dona Maria, com a placa do programa em frente a casa reformada Crédito: Divulgação Betto Jr./ Secom PMS

Cerca de 200 foram reformadas pelo programa Morar Melhor no bairro de Valéria, em Salvador. A solenidade de entrega ocorreu na noite dessa quinta-feira (6), com a presença do prefeito Bruno Reis e de outras autoridades municipais. Esta é a quarta vez do programa em Valéria, que chegou a 1.278 casas reformadas na localidade.>

Uma delas foi a de Maria Correia, 75, a Santinha, que mora há 18 anos na Lagoa da Paixão, em Nova Brasília de Valéria. A casa dela, onde vive sozinha, já que não tem filhos, apresentava vários problemas estruturais. Por isso, os dias de chuva sempre eram de muita apreensão. No entanto, a residência foi completamente reformada pelo programa Morar Melhor, da Prefeitura de Salvador.>

“O depoimento de dona Santinha é muito parecido com o de praticamente todas as pessoas que recebem uma casa do Morar Melhor. Mas o dela, em especial, me chamou a atenção por um dia precisar colocar uma capa de chuva dentro da própria casa para não se molhar. Agora, ela tem um banheiro com acessibilidade e uma lavanderia para não precisar lavar as roupas em uma bacia. Além disso, trocamos as portas, as esquadrias e o telhado”, afirmou o prefeito. >

“As pessoas estão acostumadas a ver a Prefeitura construindo praças, postos de saúde, asfaltando ruas, instalando iluminação em LED e realizando a coleta de lixo, mas também batemos na porta da população para dizer: ‘Chegamos! Abra sua porta porque a Prefeitura vai transformar sua vida’”, acrescentou Bruno.>

Na casa de dona Maria, foram trocados o telhado e o piso. Além disso, as paredes foram rebocadas e pintadas, e um pequeno muro foi erguido na frente da residência. O banheiro também passou por melhorias, tornando-se mais acessível, com um corrimão ao lado do vaso sanitário, já que a idosa sofre com crises de labirintite. >

Um dos maiores problemas estruturais do imóvel era o telhado, que permitia a entrada da água da chuva nos cômodos, como lembra a moradora. “Quando chovia, molhava tudo. Um dia, eu estava deitada e a chuva começou a cair em cima de mim. Levantei, peguei uma coberta grossa, peguei um plástico e coloquei sobre mim para esperar amanhecer. Mas hoje em dia não preciso mais, graças a Deus”, recorda. >

“Saí do lixo para o luxo, com essa casa linda e maravilhosa. Eu não podia nem dar uma tinta! As paredes estavam sujas, lá fora não tinha muro. Era um barraco velho, cheio de lixo, cheio de cupim”, completou Santinha. >

Dona Maria conversa com o prefeito Bruno Reis Crédito: Betto Jr. Secom PMS

Em 2025, o Programa Morar Melhor completa 10 anos. Desde então, cerca de 55 mil famílias foram beneficiadas com melhorias estruturais em suas casas, como destaca Francisco Torreão, titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). >

“Não é exagero dizer que é o melhor programa de melhorias habitacionais e que ele é um sucesso, inclusive inspirando outras prefeituras Brasil afora. Esta é a quarta vez que o programa está aqui em Valéria, totalizando 1.278 casas entregues. É um orgulho e uma grande satisfação ouvir depoimentos emocionantes, como o de dona Maria”, comentou. >

No Programa Morar Melhor, os técnicos se reúnem com os moradores para definir, em conjunto, as melhorias a serem realizadas nas residências. Cada imóvel pode receber até R$ 11 mil em reformas, que incluem pintura, reboco, troca de telhado, esquadrias e instalações sanitárias, entre outras intervenções. Além disso, o programa pode contemplar a construção ou adequação de banheiros e cozinhas, bem como a manutenção ou ampliação do sistema elétrico.>

Já o programa Morar Melhor Entidades, também da Prefeitura, beneficiou, desta vez, o Clube de Mães Creche e Escola Nossa Senhora da Luz, no bairro de Pernambués. A instituição, que atende a 125 crianças de até cinco anos, recebeu uma série de melhorias estruturais que garantiram mais conforto e segurança para os alunos e educadores. >

Durante visita à instituição nesta sexta-feira (7), o prefeito Bruno Reis reforçou o compromisso da gestão com a valorização e o fortalecimento de organizações que desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento socioassistencial na cidade.>

A reforma realizada no local incluiu a instalação de cobertura e forro, pintura interna e externa, revestimento cerâmico, instalação de portas e janelas, pintura de gradil, construção de alvenaria, colocação de pontos de iluminação, chapisco e reboco. >