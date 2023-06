Vazamento de óleo atinge manguezal em Madre de Deus

Um vazamento de óleo atingiu um manguezal em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. O acidente aconteceu no sábado (24) e deixou pescadores e moradores preocupados. A prefeitura afirmou que o material não alcançou as praias da cidade e que a ocorrência foi próxima à base da Transpetro.



Em nota, o Município disse que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Sedumam) entrou em contato com a gerência da Transpetro, e que a empresa informou que iniciou o trabalho de contenção para remediar o dano.