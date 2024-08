POLÍCIA

Veículo roubado é recuperado na Liberdade

Os militares da 37ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados durante patrulhamento preventivo para verificar uma informação sobre um carro roubado na região. Durante as buscas, os policiais visualizaram um veículo abandonado, com as mesmas características da denúncia, que após as verificações foi constatado se tratar de automóvel roubado.