Veículo roubado em Salvador é recuperado pela PRF em Eunápolis

Na tarde desta segunda-feira (04), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado no Km 712 da BR 101, no município de Eunápolis, extremo sul da Bahia.



Por volta das 17 horas, a equipe abordou o veículo Hyundai/Hb20 de cor cinza. Durante a fiscalização, os policiais constataram que os elementos identificadores do veículo tinham sinais de adulteração. Após uma análise detalhada foi possível identificar o veículo original, que possuía ocorrência de roubo registrada em 2022 na cidade de Salvador.