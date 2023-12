Veículos roubados são recuperados pela PM no Norte do estado

Dois veículos com restrição de furto ou roubo foram recuperados pela Polícia Militar nas cidades de Campo Alegre de Lourdes e Remanso, no Norte da Bahia, na quarta-feira (27).



Na primeira ocorrência, os PMs realizavam rondas em Campo Alegre de Lourdes, quando avistaram um carro com uma mulher a bordo. Ao realizar a pesquisa no sistema, foi constatado que o automóvel era produto de estelionato. O carro e a mulher foram apresentados na delegacia da cidade para registro de ocorrência.