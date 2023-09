Veja a programação da 20ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ da Bahia

A 20ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ da Bahia acontece neste domingo (20), no Campo Grande, em Salvador. Com o tema “Por mais diversidade no mundo corporativo”, o evento tem início a partir das 11h30, no Palco da Diversidade.



O cortejo dos trios está previsto para começar às 15h. Este ano, o evento terá como madrinhas a promotora Márcia Teixeira; a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos; e a ministra da Cultura, Margareth Menezes. O padrinho será o secretário de Cultura do Estado, Bruno Monteiro.