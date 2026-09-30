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Veja por onde passa o ciclone extratropical que coloca estados sob risco de temporais

Fenômeno avançará por Santa Catarina e Paraná

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14:40

Ciclone vai chegar no Brasil
Ciclone vai chegar no Brasil Crédito: Shutterstock

Após um final de semana de calor intenso no Brasil, um ciclone extratropical formado na divisa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai vai provocar uma mudança significativa nesta semana. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O ciclone avançará por Santa Catarina e Paraná, no Sul, e vai em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste. O fenômeno aumentará o risco de chuva intensa, rajadas de ventos e temporais.

O ciclone também deve se estender para o oceano. Além dele, uma frente fria continuará levando chuva e instabilidade para outras áreas do país.

A frente fria começa no Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina e Paraná e, depois, alcança áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Além disso, a instabilidade pode tingir outros pontos do Sudeste e do Centro-Oeste.

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Nesta quarta-feira (30), a frente fria continua avançando pelo Centro-Sul. O tempo continua instável em áreas do Sul e se estende por partes do Sudeste e Centro-Oeste.

Ainda há possibilidade de pancadas de chuvas de moderada a forte intensidade no Sul de Minas, Zona da Mata e Triângulo Mineiro. No Rio de Janeiro, a chuva fica mais concentrada no extremo sul do Estado.

Tags:

Temporal Ciclone

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