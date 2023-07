Velório de padre Ronaldo provoca comoção entre fiéis no Santo Antônio

Familiares de amigos do pároco Ronaldo Magalhães, da igreja de Santo Antônio Além do Carmo, começam a chegar ao templo para a missa de corpo presente do religioso. Padre Ronaldo morreu nesse domingo (9) e será sepultado, na terça-feira (11), na cidade natal dele em Pernambuco. Desde às 6h estão sendo realizadas missas em memória do religioso. Alguns fiéis compareceram usando a camisa da igreja, muitos se emocionaram e dobraram os joelhos nos bancos, em oração. O caixão foi colocado aos pés do altar, onde uma fila se formou para a despedida.

Padre Ronaldo estava no comando da igreja de Santo Antônio Além do Carmo há 20 anos. Ele ficou conhecido pelo carisma e pelas ações culturais desenvolvidas na comunidade durante o carnaval, o São João e em outras épocas festivas do ano. Em setembro, acontecia a tradicional feijoada do padre com direito a samba. O evento contava com a presença de artistas famosos e chegou a reunir 3,5 mil pessoas em uma das edições. Os valores arrecadados eram usados nas obra da igreja e nos trabalhamos sociais.