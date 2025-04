LUTO

Velório de Wanda Chase acontece nesta sexta-feira

Cerimônia começa a partir das 13h no Cemitério Campo Santo

O velório da jornalista Wanda Chase acontecerá nesta sexta-feira (4) no Cemitério Campo Santo, em Salvador. A cerimônia começa a partir das 13h.>

Wanda morreu na madrugada desta quinta-feira (3), aos 74 anos, após complicações por uma cirurgia para tratar um aneurisma dissecante na aorta, no Hospital Teresa Lisieux.>

Durante o procedimento, que durou seis horas, seu coração foi retirado temporariamente para tratamento e mantido por um suporte mecânico. No entanto, ao ser reinserido, o corpo da jornalista não respondeu bem, levando ao seu falecimento.>

Famosos, artistas e jornalistas lamentaram a morte da comunicadora, que nasceu em Manaus, mas era cidadã soteropolitana e estava prestes a receber o título de cidadã baiana. Ícone do jornalismo, Wanda Chase construiu carreira no jornalismo com passagens em importantes veículos de comunicação. >