EDUCAÇÃO

Vencedor do Nobel defende investimentos em pesquisa avançada e na expansão das fronteiras do conhecimento

Universidade SENAI CIMATEC encerra comemorações do primeiro ano de credenciamento com palestra de físico

Donaldson Gomes

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 19:30

Serge Haroche foi o vencedor do Prêmio Nobel de Física em 2012 Crédito: Antonio Cavalcanti/Coperphoto/ Sistema Fieb

A Universidade SENAI CIMATEC encerrou, nesta sexta-feira (14), o segundo e último dia de comemorações pelo primeiro ano de credenciamento, com uma programação marcada pelo debate sobre inovação, ciência e futuro tecnológico. O destaque da tarde foi a palestra do físico francês Serge Haroche, vencedor do Prêmio Nobel de Física de 2012.

Durante o evento, Haroche trouxe uma reflexão inspiradora sobre a importância da pesquisa avançada e sobre os desafios de expandir as fronteiras de conhecimento com ousadia, criatividade e propósito. “A gente teve a grande oportunidade de ter o Prof. Haroche junto ao nosso corpo acadêmico e aos nossos estudantes, mesmo com o desafio de uma agenda cheia de compromissos. O que ele trouxe de estudos e pesquisas, com certeza inspirou muito mais esses jovens a verem na pesquisa um grande caminho a seguir profissionalmente”, disse a vice-reitora da Universidade SENAI CIMATEC, Josiane Dantas.

Para Cauê Metzeker, estudante de Engenharia Elétrica da Universidade CIMATEC, estar num mesmo ambiente que um Nobel é muito inspirador. “esta é uma oportunidade excelente que a universidade está proporcionando, principalmente, para nós alunos, porque isso nos mostra como a ciência é valorizada, e como as pesquisas e descobertas impulsionam conquistas”, destacou o estudante.

Após a conferência, o físico se juntou ao professor Manoel Barral-Netto, presidente da Academia de Ciências da Bahia, e à Profa. Dra. Valéria Loureiro da Silva, coordenadora do Centro de Competência EMBRAPII CIMATEC em Tecnologias Quânticas (QUIIN), para um painel dedicado a discutir o impacto da física quântica no desenvolvimento tecnológico e industrial.

Na última quinta-feira (13), a instituição lançou a Business School CIMATEC, nova escola de negócios da Bahia, que tem como proposta oferecer um modelo de formação, que une negócios e inovação, num modelo pioneiro conectado às demandas atuais de transformação digital, inovação e nova economia, preparando líderes capazes de atuar estrategicamente em cenários cada vez mais complexos.

Também foi lançado o Instituto de Estudos Avançados, que visa elaborar estratégias, discutir políticas públicas e contribuir com a sociedade com estudos sobre assuntos de alto impacto, como as tecnologias quânticas.

Sobre Serge Haroche

Serge Haroche é físico francês reconhecido internacionalmente por suas contribuições pioneiras à física quântica. Graduou-se pela École Normale Supérieure de Paris, onde também iniciou sua carreira acadêmica, e obtiveu seu doutorado pela Université Pierre et Marie Curie. Posteriormente, tornou-se professor no Collège de France, uma das instituições científicas mais prestigiadas do mundo.

A partir da década de 1980, Haroche desenvolveu experimentos inovadores que permitiram observar e controlar fenômenos quânticos antes apenas previstos teoricamente. Entre suas realizações mais marcantes está o desenvolvimento de um dispositivo formado por dois espelhos altamente refletores, capaz de aprisionar fótons.