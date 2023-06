Vendas do varejo na Bahia crescem 0,9% em abril

As vendas do varejo na Bahia em abril tiveram um crescimento de 0,9% em relação ao mês anterior, na série livre de influências sazonais. Foi o segundo resultado positivo do setor no estado. No cenário nacional e com a mesma base de comparação, os negócios se mantiveram estáveis (0,1%).



Em comparação ao mesmo mês no ano passado, a ampliação das vendas na Bahia e no Brasil foi 4,2% e 0,5%, respectivamente. No acumulado dos últimos 12 meses, as taxas foram positivas em 3,8% e 1,9%, tanto no âmbito estadual como no federal.