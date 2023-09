Vendas do varejo na Bahia têm queda de 4,9% em agosto

As vendas do varejo na Bahia sofreram uma queda de 4,9% no mês de agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Índice de Atividade Econômica Stone Varejo. Com esse resultado, o comércio varejista segue com o cenário instável.



O estudo levou em consideração as operações via cartões, voucher e Pix dentro do grupo StoneCo, em 6 setores varejistas, entre eles, artigos farmacêuticos, produtos vendidos em hipermercados e móveis e eletrodomésticos [confira lista completa abaixo].