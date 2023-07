Vendedor será indenizado por cobranças excessivas e apelidos pejorativos no trabalho

Um vendedor da Unilever Brasil Ltda. que trabalha em Salvador será indenizado em R$ 10 mil por ter sofrido assédio moral e tratamento discriminatório no ambiente de trabalho. Segundo informações do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), a empresa realizava reuniões que expunham os funcionários com cobranças excessivas e xingamentos.



A decisão por indenizar o funcionário é da 2ª Turma do TRT-5, e ainda cabe recurso.



O vendedor relatou ao tribunal que os chefes usavam palavras de baixo calão e palavrões como “f...-se, eu quero o resultado”. Além disso, eles o chamavam para a frente da sala, durante reunião, “para que todos vissem o vendedor que está na 'recuperação”. No grupo do aplicativo de mensagens, os chefes utilizavam ainda de comparações pejorativas com personagens como "Tiazinha"; "Baby", do infantil “Família Dinossauro”; e "Nhonho", do humorístico “Chaves”; associando-os ao trabalhador como forma de diminuí-lo.