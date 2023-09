‘Ver família que ele construiu no teatro me conforta’, diz prima de Harildo Déda em final de velório

Corpo de Déda foi retirado do velório às 17h30. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

Aplausos calorosos e um coral das músicas ‘A cigarra’ e ‘O bêbado e a equilibrista’ guiaram a saída do corpo do ator e diretor Harildo Déda (1939-2023) do Teatro Martim Gonçalves, no Canela, às 17h30, desta terça-feira (19) - Dia Nacional do Teatro -, onde o corpo do artista era velado desde às 11h. As canções foram escolhidas pelos amigos, admiradores e alunos de Déda pensando no que ele gostaria de ouvir em um momento de alegria.



Após o caixão ser posto no carro funerário que leva o corpo de Harildo para ser sepultado em Aracaju (SE), onde ele nasceu, houve mais palavras de despedida gritadas em coro: ‘salve mestre’, ‘xau mestre’. Para a professora Carla Sampaio, prima de Déda que mora em Salvador, ver a demonstração de carinho da família que ele formou no teatro é o que conforta os corações dos familiares sanguíneos.

“Por mais difícil que este momento esteja sendo, ver a família que ele construiu no teatro me conforta. Para nós, ele era o nosso Didinho, aqui, ele era Dadinho. É outro tipo de relação, mas hoje, também como professora, escutar os amigos dele falando me fez pensar: ‘eu quero ser um milionésimo desse professor que ele foi’, porque isso aqui é lindo de ver”, disse Carla.

O teatro permaneceu cheio até o momento da saída do caixão. A maioria dos presentes tinham os olhos inchados e marejados, com um semblante abatido, mas que vez ou outra dava lugar a sorrisos de canto de boca quando contavam ou ouviam alguém contar uma boa história que viveu com Déda.

O professor de cenografia da Escola de Teatro da Ufba, Maurício Pedrosa, que foi aluno de Déda na mesma universidade e posteriormente trabalhou com ele, lembrou com carinho do apoio que recebeu do diretor quando defendeu a dissertação de mestrado.

“Eu estava super nervoso e ele abriu a porta da sala, me olhou e fez um sinal de que eu estava indo bem. Quando eu terminei a apresentação, ele me parou e disse: ‘até a parte que eu vi você estava ótimo’. De repente alguém gritou de longe: ‘mentira! Ele assistiu a apresentação toda do lado de fora, grudado na porta’. Harildo tinha essa coisa de adotar as pessoas como filho, sem que muitas vezes ela tivesse noção do quanto ele estava cuidado”, contou Maurício.

Denise Sampaio - no centro da imagem - vai lembrar do primo com carinho. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

Segundo Denise Sampaio, outra prima de Déda que mora em Salvador e esteve no velório, a família vai lembrar dele como um homem atencioso, dedicado, amoroso e brincalhão. “Com aquele sorriso moleque que ele está naquela foto olhando pra a gente e dizendo: ‘cambada de bestas’ (risos). Ele era isso. Não vou dizer seco, ele não era aquele homem meloso de chegar e dar aquele abraço, beijar, mas o olhar dele cativava, acolhia. Aquele sorrisinho de canto de boca deixava você desmanchada”, disse.

Adeus

Harildo faleceu dormindo, com a presença de pessoas queridas, segundo amigos dele que estavam no velório. O ator e diretor tomou um remédio para dormir por volta das 18h, se despediu das pessoas que o acompanhavam no hospital e dormiu, mas não sem antes resmungar para manterem a televisão ligada.

Os batimentos cardíacos foram reduzindo gradativamente enquanto ele dormia e a morte foi constatada por volta das 1h da madrugada por falência múltipla dos órgãos. Harildo tratava um problema nos rins e dava entradas periódicas no hospital para realizar um procedimento de drenagem de líquidos. Ainda segundo os amigos, Harildo não ficou sozinho em momento algum enquanto esteve no Hospital Português.