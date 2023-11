Verão com dia mais quente em Salvador foi em 2018, relembre a temperatura

Salvador deverá ter um verão com calor mais intenso do que o normal, mas ainda não há perspectiva de recorde de temperatura em 2024. O dia mais quente registrado na capital baiana desde o ano 2000 aconteceu em 10 de março de 2018, quando a temperatura chegou aos 35,6ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Naquele ano, o planeta estava sob interferência do La Ninã, que diminui a temperatura dos oceanos e provoca mais chuva no continente. O que acontece agora é o fenômeno oposto, o El Ninõ, que causa mais precipitação nos oceanos e escassez de chuva no Nordeste brasileiro.