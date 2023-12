Vereador acusa seguranças da banda O Kannalha de agressão; veja vídeo

O vereador Jorge Moura Barbosa, mais conhecido como Jorge da JM, de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), denuncia que sofreu agressão por parte de seguranças da banda O Kannalha. O caso ocorreu no último sábado (16) em uma casa de show.



Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o político na frente do palco mandando beijo para as dançarinas e sendo repreendido por um segurança. Outro vídeo flagra o momento da confusão, quando os seguranças vão para cima do vereador. Ele tenta revidar, mas cai no chão.