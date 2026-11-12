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Vereador de cidade na Bahia e outras duas pessoas morrem em acidente na BR-030

William Silva Rodrigues Donato era vereador de Guanambi, no centro-sul do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 14:33

William Silva Rodrigues Donato
William Silva Rodrigues Donato Crédito: Reprodução

William Silva Rodrigues Donato, conhecido como William de Zaqueu, vereador de Guanambi, e outras duas pessoas morreram em um acidente de carro na BR-030, entre as cidades de Guanambi e Palmas de Monte Alto, na noite de quarta-feira (11).

De acordo com sites locais, a colisão envolveu dois veículos de pequeno porte. As outras duas vítimas são Leonardo Martins, que dirigia um dos carros, e uma mulher de 51 anos, que não teve o nome divulgado.

A Prefeitura de Guanambi decretou luto oficial de três dias. "A Prefeitura de Guanambi manifesta profundo pesar pelo falecimento do vereador, solidarizando-se com familiares, amigos e toda a comunidade neste momento de dor", diz a nota oficial.

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William de Zaqueu nasceu em 1º de maio de 1988, no distrito de Mutans, em Guanambi. Ele foi eleito vereador nas eleições municipais de 2024, com 2.542 votos, e iniciou seu primeiro mandato na Câmara Municipal em 2025. Era casado e pai de duas filhas.

"Mais do que o título de vereador, William deixa uma história construída por relações humanas, amizades e gestos de carinho. Sua humildade, seu jeito acolhedor e sua maneira de tratar as pessoas com atenção e respeito permanecerão na memória daqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele", diz nota divulgada pela equipe do parlamentar.

O corpo foi velado sob forte comoção na manhã desta quinta-feira (12), no auditório da Câmara Municipal de Guanambi.

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